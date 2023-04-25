Роман Власов: «Передо мной мечта – стать трехкратным олимпийским чемпионом. Я не сделал это в Токио и жажду сделать это в Париже»

Теги греко-римская борьба Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Токио-2020 Париж-2024 Роман Власов Борьба

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов объяснил мотивацию продолжать карьеру.

«Я бы сегодня не боролся и не был бы действующим спортсменом, если бы не верил, что выступлю на Олимпийских играх.

Передо мной моя мечта – стать трехкратным олимпийским чемпионом. Я не сделал это в Токио и жажду сделать это в Париже. Я верю и готовлюсь», – заявил борец греко-римского стиля.

Власову 32 года. Он побеждал на Олимпиадах 2012 года в Лондоне и 2016-го в Рио-де-Жанейро. Также он является трехкратным чемпионом мира.

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