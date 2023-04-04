Гоги Когуашвили: «Сборная России по греко-римской борьбе готова выступать, если нас допустят. Чем раньше мы начнем, тем лучше»

Теги греко-римская борьба Гоги Когуашвили чемпионат Европы сборная России по борьбе UWW Борьба

Российские борцы греко-римского стиля готовы вернуться на международные старты

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили заявил, что российские спортсмены могут принять участие в чемпионате Европы в этом месяце.

Сегодня исполком Объединенного мира борьбы (UWW) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

«Наконец здравый смысл восторжествовал, не буду скрывать, состояние напряженное – ждем, смотрим, как развивается ситуация.

Если разрешат участвовать в чемпионате Европы, мы успеваем, потому что готовились в обычном режиме с учетом графика международных стартов.

Не говорю о подготовке к Олимпийским играм, которые уже через год – главное для нас сейчас – олимпийская квалификация.

Наша команда готова выступать, если нас допустят. Чем раньше мы начнем, тем лучше, потому что нам не хватает международного спарринга, устали бороться между собой», – сказал Когуашвили. 

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе пройдет в Хорватии с 17 по 23 апреля.

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