Роман Власов: «То, что мы выступим на Олимпиаде-2024 в Париже, у меня сомнений нет»

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов ответил на вопрос о возможном недопуске сборной России к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Не будем далеко заглядывать, сначала попасть туда надо. Я имею в виду, что надо лицензию взять. То, что мы там выступим, у меня сомнений нет.

Вся моя команда находится в боевом состоянии, у нас нет дефицита сборов и стартов. Цель каждого борца – выступление на Олимпийских играх, поэтому все наши чаяния направлены на подготовку к ним.

Верим, что уже в следующем сезоне выступим на чемпионатах мира и Европы», – сказал Власов.