Олимпийский чемпион Евлоев сделал паузу в спортивной карьере

Теги травмы греко-римская борьба Гоги Когуашвили сборная России по борьбе Муса Евлоев Борьба

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Муса Евлоев взял паузу в спортивной карьере. 

Об этом сообщил главный тренер сборной России Гоги Когуашвили.

«Муса взял большую паузу. У него не все как нужно со здоровьем. Форму он поддерживает, тренируется, но у него есть сложности со спиной, с коленом.

Понятно, что вы не найдете борца, у которого бы ничего не болело, но у Мусы ситуация непростая и пока что бороться он не готов», — сказал Когуашвили.

Евлоеву 29 лет, помимо золота Игр, на его счету два золота и серебро чемпионатов мира и две золотых медали чемпионатов Европы. 

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