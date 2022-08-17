Олимпийский чемпион Евлоев сделал паузу в спортивной карьере

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе взял паузу в спортивной карьере.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Гоги Когуашвили.

«Муса взял большую паузу. У него не все как нужно со здоровьем. Форму он поддерживает, тренируется, но у него есть сложности со спиной, с коленом.

Понятно, что вы не найдете борца, у которого бы ничего не болело, но у Мусы ситуация непростая и пока что бороться он не готов», — сказал Когуашвили.

Евлоеву 29 лет, помимо золота Игр, на его счету два золота и серебро чемпионатов мира и две золотых медали чемпионатов Европы.