Чемпионка Европы по борьбе Чепсаракова дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Теги допинг РУСАДА сборная России жен Валерия Чепсаракова Борьба

Чемпионка Европы по борьбе Валерия Чепсаракова дисквалифицирована на 2 года за допинг. 

Об этом сообщает сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсменку Чепсаракову Валерию на 2 года за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 7 марта 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения», – говорится в сообщении. 

Чепсараковой 34 года, она является чемпионкой Европы 2013 года в категории до 48 кг. 

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