Чемпионка Европы по борьбе Чепсаракова дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Чемпионка Европы по борьбе Валерия Чепсаракова дисквалифицирована на 2 года за допинг.

Об этом сообщает сайт Российского антидопингового агентства ( ).

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсменку Чепсаракову Валерию на 2 года за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 7 марта 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения», – говорится в сообщении.

Чепсараковой 34 года, она является чемпионкой Европы 2013 года в категории до 48 кг.