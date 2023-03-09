Инспекторы РУСАДА в феврале зафиксировали 12 случаев нарушения спортсменами правил доступности для тестирования
Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в феврале зафиксировали 12 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.
«В феврале было зафиксировано 12 нарушений правил доступности для тестирования», – сообщили в пресс-службе агентства.
В январе РУСАДА зафиксировало 27 нарушений правил доступности, что в 2,25 раза больше, чем в феврале.
В 2022 году было выявлено 375 подобных нарушений.
Комментарии