Михаил Мамиашвили: «Мы готовы ехать на Азиатские игры. Уверен, здравый смысл и идеалы олимпизма будут выше давления и чьих-то интересов»

Теги сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен Азиатские игры Борьба

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что российские борцы готовы выступить на Азиатских играх-2023.

Ранее Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси участвовать в Азиатских играх.

«Мы готовы ехать на Азиатские игры. Наши спортсмены в обойме, они постоянно выступают, поэтому будут готовы к соревнованиям. Уверен, что здравый смысл и идеалы олимпизма будут выше давления и чьих-то интересов», – сказал Мамиашвили.

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2 комментария

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Виталий Желтоусов
В Европу нас не пустят минимум ещё 5 лет, даже если сво закончится завтра.
Лучше участвовать через Азию ,чем не участвовать
вообще.
И это касается не только олимпиады.
Неужели такие простые вещи ещё кому-то непонятны.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Это который избил свою подопечную за недостаточное выражение грусти на лице❓🤔Конечно, ему-то Азия ближе🤮
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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