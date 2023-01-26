Михаил Мамиашвили: «Мы готовы ехать на Азиатские игры. Уверен, здравый смысл и идеалы олимпизма будут выше давления и чьих-то интересов»

Глава Федерации спортивной борьбы России ( ) заявил, что российские борцы готовы выступить на Азиатских играх-2023.

Ранее Олимпийский совет предложил России и Беларуси участвовать в Азиатских играх.

«Мы готовы ехать на Азиатские игры. Наши спортсмены в обойме, они постоянно выступают, поэтому будут готовы к соревнованиям. Уверен, что здравый смысл и идеалы олимпизма будут выше давления и чьих-то интересов», – сказал Мамиашвили.