Михаил Мамиашвили: «Мы готовы ехать на Азиатские игры. Уверен, здравый смысл и идеалы олимпизма будут выше давления и чьих-то интересов»
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что российские борцы готовы выступить на Азиатских играх-2023.
Ранее Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси участвовать в Азиатских играх.
«Мы готовы ехать на Азиатские игры. Наши спортсмены в обойме, они постоянно выступают, поэтому будут готовы к соревнованиям. Уверен, что здравый смысл и идеалы олимпизма будут выше давления и чьих-то интересов», – сказал Мамиашвили.
Лучше участвовать через Азию ,чем не участвовать
вообще.
И это касается не только олимпиады.
Неужели такие простые вещи ещё кому-то непонятны.