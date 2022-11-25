Олимпийский чемпион Афин-2004 Хаджимурат Гацалов стал главным тренером сборной России по вольной борьбе

Олимпийский чемпион 2004 года Хаджимурат Гацалов назначен главным тренером сборной России по вольной борьбе.

Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Сборная России по вольной борьбе сейчас проводит учебно‑тренировочный сбор в филиале ФГБУ «ЦСП» в Парамоново. Сегодня президент ФСБР Михаил Мамиашвили представил команде нового главного тренера.

, возглавлявший сборную России с 2001 по 2012 и с 2016 по 2022 годы, покинул свой пост в октябре.