Федерация спортивной борьбы России готова оказать помощь турецким борцам, пострадавшим при землетрясении

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Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) готова оказать помощь турецким борцам, пострадавшим при землетрясении в Турции.

Об этом сообщил глава ФСБР Михаил Мамиашвили. Ранее появилась информация о том, что в провинции Кахраманмараш было разрушено здание спортивного клуба, где проживали от 30 до 40 борцов. Спортсмены оказались под завалами.

«Мы все переживаем, турецкие борцы – наши братья. Мы сейчас связываемся с Федерацией борьбы Турции, ее президент – мой большой друг. Конечно, по возможности мы всецело окажем им поддержку, какая от нас может понадобиться нашим братьям.

Как только появится малейшая потребность в нашей помощи, естественно, в силу наших возможностей, мы ее моментально окажем. Что касается наших натурализованных борцов, их в Турции немного, но слава богу, все в порядке», – сказал Мамиашвили.

Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, составляет не менее 3432 человек, пострадавших – 21 103. В стране объявлен семидневный общенациональный траур.

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