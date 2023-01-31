Михаил Мамиашвили: «Призывы к бойкоту основаны на комплексе неполноценности. Украинские коллеги заняли позицию за пределами здравого смысла»

Теги Олимпийская сборная России Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Политика UWW Борьба

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что негативно относится к идее бойкота Олимпийских игр.

«Конечно, к идее бойкота отношусь крайне негативно. И в профессиональном сообществе преобладает такое же мнение, о чем могу судить на своем примере.

Международная федерация борьбы очень серьезная организация, объединяющая две сотни стран – от США до Австралии. Подавляющее большинство из них смотрят на сложившуюся ситуацию как на дикое первобытное событие. Те же американцы сами говорят о том, что бойкоты ни к чему не приводят, вспоминая примеры Олимпиад 1980 и 1984 годов.

Надо использовать хотя бы спортивную площадку, чтобы видеть друг друга, пытаться услышать. А все эти призывы к бойкоту основаны на каком-то внутреннем комплексе неполноценности.

К сожалению, украинские коллеги в этом отношении заняли радикальную позицию за пределами здравого смысла. В то же время ни одна из стран, которые представляют из себя что-то на борцовской площадке, идею бойкота не поддерживают», – сказал Мамиашвили.

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1 комментарий

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MosesPray
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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