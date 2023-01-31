Михаил Мамиашвили: «Призывы к бойкоту основаны на комплексе неполноценности. Украинские коллеги заняли позицию за пределами здравого смысла»

Президент Федерации спортивной борьбы России ( ) рассказал, что негативно относится к идее бойкота Олимпийских игр.

«Конечно, к идее бойкота отношусь крайне негативно. И в профессиональном сообществе преобладает такое же мнение, о чем могу судить на своем примере.

Международная федерация борьбы очень серьезная организация, объединяющая две сотни стран – от США до Австралии. Подавляющее большинство из них смотрят на сложившуюся ситуацию как на дикое первобытное событие. Те же американцы сами говорят о том, что бойкоты ни к чему не приводят, вспоминая примеры 1980 и 1984 годов.

Надо использовать хотя бы спортивную площадку, чтобы видеть друг друга, пытаться услышать. А все эти призывы к бойкоту основаны на каком-то внутреннем комплексе неполноценности.

К сожалению, украинские коллеги в этом отношении заняли радикальную позицию за пределами здравого смысла. В то же время ни одна из стран, которые представляют из себя что-то на борцовской площадке, идею бойкота не поддерживают», – сказал Мамиашвили.