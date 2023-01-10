Александр Карелин: «Если мы в 1952 году вернулись, а до этого стали другим государством и нас не признавали, то и сейчас вернемся»

Теги Олимпийская сборная России Александр Карелин Р-Спорт Борьба

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин уверен в возвращении российских спортсменов на международную арену. 

«Что касается вожделенных для каждого спортсмена Олимпийских игр, то скажу коротко – мы обязательно вернемся. Я не могу сказать, когда, но точно вернемся.

Если мы в 1952 году вернулись, а до этого прошли сложнейший период, когда мы стали другим государством и нас не признавали, то и сейчас вернемся. 

Когда после Великой Отечественной образовалась ГДР, они добились признания через вхождение в спортивные федерации – Союза, в том числе.

Нам признание не нужно, нам нужно просто-напросто об этом напомнить и самим себя не растерять. Понимаю, что век спортсмена короток, хочется всего сейчас и сегодня.

Но без сильного государства нет перспектив. Поэтому надо, чтобы сейчас это все подтянули, поработали над ошибками, преодолели эмоции», – сказал Карелин. 

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16 комментариев

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Nikolas2
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Ну и зачем это все нужно было? Что в итоге получили? Вернулись к уровню 52 года?
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maddantist maddantist
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Впечатление, что у таких ребят по 2 жизни.
Одну можно потратить на этот мрак, а потом обнулиться.
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Иван_Флягин
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Шурик, лучше молчи. Не смеши людей. )))
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Shuba Jr.
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Ответ DrDro
Мне кажется, что на айфоны лучше зарабатывать более стандартными методами, чем вылизывать за них. Не считаете?
Ну так вы только лижите.
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-4
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иг1171
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До 52 не выпускали спортсемнов на международные старты, потому что не было уверенности в победе. А победитель в ВОВ не может проигрывать в спорте. Типа.
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DD102DD
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Ни о чём
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ман исфараги
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Ответ Shuba Jr.
Ну конечно, лучше же за айфоны пойти вылизать им все места. Сколько придётся идти - столько и будем идти
С дивана.? Сначала научись ползать
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DrDro
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Ответ Shuba Jr.
Ну конечно, лучше же за айфоны пойти вылизать им все места. Сколько придётся идти - столько и будем идти
Мне кажется, что на айфоны лучше зарабатывать более стандартными методами, чем вылизывать за них.
Не считаете?
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Michael1969
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Эээ, вообще-то в 1952 году "вернулись" после 1912-го. Сенатор, я смотрю, решил не размениваться на короткие исторические периоды, вспомнил про 40-летнее хождение по пустыне, решил, что срок нам подходит?
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Shuba Jr.
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Ответ Антон Александров
Ну, СССР до Олимпиады 30 лет добирался. Россия нынешняя, видимо, тоже так собирается.
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джон джим джек
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Только очень недалекий человек может сравнивать страну 1952 и 2022 годов . Но что взать со спортсмена и к тому же депутата.
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Антон Александров
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Ну, СССР до Олимпиады 30 лет добирался. Россия нынешняя, видимо, тоже так собирается.
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Vlad Zakirov
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Уважаемый спортсмен, а несет несуразицу
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Thunder 63
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Жаль только, что в России нет сильного государства. Как и вменяемых депутатов ГД
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pit4er
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Слова не трехкратного олимпийского чемпиона, а депутата едра с 20-летним стажем
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romancureman
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Расскажите это Джоковичу, например, про важность роли государства)
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