Александр Карелин: «Если мы в 1952 году вернулись, а до этого стали другим государством и нас не признавали, то и сейчас вернемся»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе уверен в возвращении российских спортсменов на международную арену.

«Что касается вожделенных для каждого спортсмена Олимпийских игр, то скажу коротко – мы обязательно вернемся. Я не могу сказать, когда, но точно вернемся.

Если мы в 1952 году вернулись, а до этого прошли сложнейший период, когда мы стали другим государством и нас не признавали, то и сейчас вернемся.

Когда после Великой Отечественной образовалась ГДР, они добились признания через вхождение в спортивные федерации – Союза, в том числе.

Нам признание не нужно, нам нужно просто-напросто об этом напомнить и самим себя не растерять. Понимаю, что век спортсмена короток, хочется всего сейчас и сегодня.

Но без сильного государства нет перспектив. Поэтому надо, чтобы сейчас это все подтянули, поработали над ошибками, преодолели эмоции», – сказал Карелин.