Дмитрий Песков: «Защита прав наших паралимпийцев и олимпийцев – один из приоритетов нашего государства»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет делать все возможное для защиты прав олимпийцев и паралимпийцев.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Безусловно, мы, конечно, будем смотреть, какие меры будут наиболее эффективными в этом плане. И все, что может быть сделано, и все, что должно быть сделано, даже сверх того, будет делаться.

Потому что – неоднократно об этом говорил президент [Владимир] Путин – защита прав и интересов наших паралимпийцев, собственно, как и олимпийцев, – это один из приоритетов нашего государства», – сказал Песков.

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

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