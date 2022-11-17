Дмитрий Песков: «Защита прав наших паралимпийцев и олимпийцев – один из приоритетов нашего государства»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет делать все возможное для защиты прав олимпийцев и паралимпийцев.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Безусловно, мы, конечно, будем смотреть, какие меры будут наиболее эффективными в этом плане. И все, что может быть сделано, и все, что должно быть сделано, даже сверх того, будет делаться.

Потому что – неоднократно об этом говорил президент [Владимир] Путин – защита прав и интересов наших паралимпийцев, собственно, как и олимпийцев, – это один из приоритетов нашего государства», – сказал Песков.

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России