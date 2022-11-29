Дмитрий Чернышенко: «В основной план перекрестных годов сотрудничества России и Китая вошло около 450 мероприятий»

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в основной план перекрестных годов России и Китая в области физической культуры и спорта включено около 450 мероприятий.

«Проведение перекрестных годов сотрудничества России и Китая в области физической культуры и спорта является подтверждением стратегического партнерства между нашими странами. У нас накоплен большой опыт совместных спортивных мероприятий.

В основной план перекрестных годов их вошло около 450: это турниры среди профессиональных спортсменов, любителей, а также спортивные образовательные и научные мероприятия.

Отдельный раздел плана посвящен тестовым матчам первых в истории «Игр будущего», которые состоятся в России в 2024 году», – сказал Чернышенко.

Он поручил МИД, Минспорту и другим заинтересованным ведомствам в декабре провести телемост с Китаем по подведению ключевых спортивных итогов 2022 года.