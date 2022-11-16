Участник двух Олимпиад американский борец Бен Провизор дисквалифицирован на 16 месяцев за амфетамин

Участник двух Олимпиад американский борец греко-римского стиля Бен Провизор дисквалифицирован на 16 месяцев за амфетамин.

32-летний спортсмен сдал положительный тест на соревнованиях, которые были отборочными к чемпионату мира. Борец отобрался на ЧМ, но теперь выведен из сборной.

Американское антидопинговое агентство (USADA) установило, что препарат был выписан Провизору врачом в целях лечения. Однако рецепта на руках у него не оказалось, а терапевтическое исключение (TUE) он не оформлял.

Провизор участвовал на Олимпиадах в 2012 и 2016 годах, где доходил до 1/8 финала.