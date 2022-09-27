Чемпион России по триатлону Егор Селиванов дисквалифицирован на 3 года за допинг

Российский триатлонист Егор Селиванов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Спортсмен нарушил пункты 4.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе) и 4.2 (использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода) общероссийских антидопинговых правил.

Срок дисквалификации отсчитывается с 23 сентября 2022 года.

Селиванову 20 лет. В августе он выиграл золото чемпионата России-2022 в Тургояке.

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