Пятикратный чемпион США по греко-римской борьбе Эллис Коулман дисквалифицирован на 2 года за допинг

Американский борец греко-римского стиля Эллис Коулман дисквалифицирован на два года за допинг.

Об этом сообщило Антидопинговое агентство США (USADA). В пробе спортсмена от 15 декабря 2021 года был найден анаболический агент дегидроэпиандростерон. Все результаты Коулмана, показанные с этой даты, были аннулированы.

В ходе расследования выяснилось, что спортсмен использовал пищевую добавку, на этикетке которой было указано наличие запрещенного вещества.

Коулман спросил разрешения на прием препарата у помощника военного врача и получил положительный ответ. При этом борец не проверил информацию лично, а также не убедился, что медицинский специалист разбирается в допинговых правилах.

USADA пришло к выводу, что вину спортсмена в нарушении можно считать значительной.

Коулману 31 год, он выступает в весовой категории до 67 кг. На его счету пять побед в чемпионатах США (2013, 2016, 2017, 2018, 2019), бронза Панамериканских игр (2019), а также две бронзы юниорских чемпионатов мира (2010, 2011).