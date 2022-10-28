«Мамиашвили поставил личный интерес выше интересов спортсменов и государства». Тедеев – об уходе с поста главного тренера сборной России по вольной борьбе

Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе сообщил, что его увольнение – личная инициатива главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.

Тедеев занимал пост с 2001 по 2012-й годы, а также с 2016 по 2022-й.

«Считаю, пришло время поговорить начистоту и прояснить ситуацию, связанную с моей отставкой с поста главного тренера сборной России по вольной борьбе. Именно с отставкой, а не назначением, как это озвучено, «куратором» команды, который у нашей федерации, замечу, уже есть, и он был избран два года назад конференцией Федерации спортивной борьбы России.

Я говорю о двукратном олимпийском чемпионе по вольной борьбе, первом вице-президенте ФСБР Арсене Фадзаеве. О каком кураторстве идет речь, если законно избранный куратор у наших борцов уже есть?

Решение не продлевать со мной контракт было принято 30 сентября единолично главой ФСБР Михаилом Мамиашвили. У кого-то есть вопросы к моей профессиональной компетентности или результатам сборной по вольной борьбе, которой я руководил около 20 лет? Думаю, что таких вопросов нет.

Сегодня наша сборная – это самая молодая и сильная команда в мире. Это мы еще раз показали в прошлом году на Олимпийских играх и чемпионате мира.

Год назад, 19 октября 2021 года, на заседании исполкома Федерации спортивной борьбы России, а позже и на заседании экспертного совета министерства спорта страны моей работе была дана самая высокая оценка, оценил мой труд и президент России Владимир Путин, наградив меня почетной грамотой и орденом Александра Невского.

24 февраля сборная по вольной борьбе первая и единственная в России поддержала СВО на Украине. Вся моя деятельность за эти годы на посту главного тренера сборной страны по вольной борьбе была публична и открыта. Достигнутые уникальные результаты говорят сами за себя.

Очевидно, что, принимая решение о непродлении со мной контракта, президент Федерации спортивной борьбы России руководствуется далеко не здравым смыслом, ставя свой личный интерес выше интересов спортсменов и государства.

Считаю, что это первый прецедент в истории российского спорта, когда увольняют тренера, стабильно приводящего сборную к высоким результатам. Неважно, где я окажусь, но где бы я ни был, заявляю, что остаюсь верным нашей великой Родине», – написал Тедеев в открытом письме.