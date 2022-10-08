Дзамболат Тедеев: «С удивлением узнал, что мой контракт с федерацией в качестве главного тренера сборной могут не продлить. Не вижу оснований»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал информацию, что Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) может не продлить с ним контракт.

Тедеев возглавляет сборную с 2001 года.

«В начале года исполком ФСБР признал мою работу удовлетворительной, и это ни для кого не секрет. Такую же оценку моей работе дал и инспекционный совет министерства спорта.

А сегодня я с удивлением узнал, что мой контракт с федерацией в качестве главного тренера сборной могут не продлить. С удивлением, потому что не вижу для этого оснований.

Сомневаюсь, что результаты нашей команды за последние годы как на чемпионатах Европы, мира, так и на Олимпийских играх у кого-то вызывают вопросы.

Сегодня сборная России по вольной борьбе объективно сильнейшая сборная в мире», – сказал Тедеев.