Дзамболат Тедеев: «С удивлением узнал, что мой контракт с федерацией в качестве главного тренера сборной могут не продлить. Не вижу оснований»

Теги вольная борьба сборная России по борьбе ФСБР Дзамболат Тедеев ТАСС Борьба

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал информацию, что Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) может не продлить с ним контракт. 

Тедеев возглавляет сборную с 2001 года.

«В начале года исполком ФСБР признал мою работу удовлетворительной, и это ни для кого не секрет. Такую же оценку моей работе дал и инспекционный совет министерства спорта.

А сегодня я с удивлением узнал, что мой контракт с федерацией в качестве главного тренера сборной могут не продлить. С удивлением, потому что не вижу для этого оснований.

Сомневаюсь, что результаты нашей команды за последние годы как на чемпионатах Европы, мира, так и на Олимпийских играх у кого-то вызывают вопросы.

Сегодня сборная России по вольной борьбе объективно сильнейшая сборная в мире», – сказал Тедеев. 

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