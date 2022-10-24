Дзамболат Тедеев: «Меня убрали из списка на зарплату единоличным решением президента федерации. Это решение ничем не обосновано»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что его убрали из списка на зарплату, несмотря на действующий контракт.

Ранее сообщалось, что Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) может не продлить контракт с Тедеевым, который возглавляет сборную с 2001 года. Президентом ФСБР является Михаил Мамиашвили.

«Меня убрали из списка на зарплату единоличным решением президента федерации. Это решение ничем не обосновано, потому что в начале года исполком федерации оценил мою работу на пять с плюсом», – отметил Тедеев.

Дзамболат Тедеев: «С удивлением узнал, что мой контракт с федерацией в качестве главного тренера сборной могут не продлить. Не вижу оснований»