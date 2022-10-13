«Тедеев сплотил всю команду. Такие люди и тренеры, как он, рождаются раз в 100 лет». Сидаков о возможной отставке тренера

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков прокомментировал новость о возможном уходе Дзамболата Тедеева с поста главного тренера сборной России.

Сообщалось, что Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) может не продлить контракт с Тедеевым, который возглавляет команду с 2001 года.

«Я думаю, Дзамболата Ильича поддерживают не только борцы из Южной и Северной Осетии. Сами видите, как он нас секундирует и как он за нас воюет с судьями, когда мы выходим на ковер.

На тренировках он сплотил всю команду: у нас не бывает драк, конфликтов. Все как одна семья. Все это за счет Дзамболата Ильича. Он заботится о каждом члене команды.

Такие люди и тренеры, как Тедеев, рождаются раз в 100 лет. Все видели, как мы выступили [на Олимпиаде] в Токио и на чемпионатах мира.

Нам с ним комфортно работать. Спортсмены, когда его видят, стараются еще больше», – заявил Сидаков.

Дзамболат Тедеев: «С удивлением узнал, что мой контракт с федерацией в качестве главного тренера сборной могут не продлить. Не вижу оснований»