Мамиашвили обсудил с главой Объединенного мира борьбы допуск российских спортсменов к соревнованиям
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили на онлайн-заседании бюро Объединенного мира борьбы (UWW) обсудил с главой организации Ненадом Лаловичем ситуацию с участием российских спортсменов на международных турнирах.
2 марта UWW по рекомендации МОК отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
«Лалович на заседании бюро организации озвучил, что события по допуску развиваются не в той плоскости, в которой нам бы всем хотелось, но все в жизни меняется.
Мы высказали свою позицию – нелишним будет напомнить, что ни в одном конфликте, которые проходили на нашей планете, ни к одной из стран, в том числе инициаторов, участников, не было применено никаких санкций.
Никому в голову не приходило – ни Ираку, ни Ирану, ни Ливии, ни Югославии выступить с инициативой о недопуске спортсменов. Были радикальные возмущения сильных мира сего, но выступить с инициативой отстранить спортсменов никому в голову не приходило.
Все политизировано и зависит от МОК, от чисто политической прихоти. Мы живем в условиях, в которых находимся. Иных мыслей, кроме тех, что мы со своей страной и президентом, нет.
Надеюсь, что такой же позиции придерживаются все отрасли, которые попали в подобную ситуацию, единогласная позиция – навязанные ограничения крайне несправедливы», – сказал Мамиашвили.
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