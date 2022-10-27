Мамиашвили обсудил с главой Объединенного мира борьбы допуск российских спортсменов к соревнованиям

Президент Федерации спортивной борьбы России ( ) на онлайн-заседании бюро Объединенного мира борьбы ( ) обсудил с главой организации Ненадом Лаловичем ситуацию с участием российских спортсменов на международных турнирах.

2 марта UWW по рекомендации МОК отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Лалович на заседании бюро организации озвучил, что события по допуску развиваются не в той плоскости, в которой нам бы всем хотелось, но все в жизни меняется.

Мы высказали свою позицию – нелишним будет напомнить, что ни в одном конфликте, которые проходили на нашей планете, ни к одной из стран, в том числе инициаторов, участников, не было применено никаких санкций.

Никому в голову не приходило – ни Ираку, ни Ирану, ни Ливии, ни Югославии выступить с инициативой о недопуске спортсменов. Были радикальные возмущения сильных мира сего, но выступить с инициативой отстранить спортсменов никому в голову не приходило.

Все политизировано и зависит от МОК, от чисто политической прихоти. Мы живем в условиях, в которых находимся. Иных мыслей, кроме тех, что мы со своей страной и президентом, нет.

Надеюсь, что такой же позиции придерживаются все отрасли, которые попали в подобную ситуацию, единогласная позиция – навязанные ограничения крайне несправедливы», – сказал Мамиашвили.