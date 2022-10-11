Михаил Мамиашвили: «Создание добровольческих отрядов спортсменов не должно удивлять. Патриотический дух всегда был фундаментальным у спортивной элиты»

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили высказался о возможном появлении добровольческих отрядов из спортсменов для участия в спецоперации на Украине.

«Не только спортсмен, но и любой гражданин России готов по велению сердца защищать свое Отечество. Это обязанность и право каждого гражданина страны.

Когда наступает момент истины, то не надо разделять спортсменов и других людей. В такой ситуации прежде всего решается вопрос: гражданин ты или нет. Защищать свою родину и быть добровольцем – это почетная ответственность каждого жителя России.

Создание добровольческих отрядов среди спортсменов не должно вызвать никакого удивления. А если человек не спортсмен, а слесарь? Он так же может пойти добровольцем или по призыву.

К счастью, моральный и патриотический дух всегда был фундаментальным у спортивной элиты. Для каждого спортсмена огромной честью и гордостью будет являться служение Родине, своей семье и своему народу», – сказал Мамиашвили.

В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в СВО («Р-Спорт»)