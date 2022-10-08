ФСБР может не продлить контракт с главным тренером сборной России по вольной борьбе Тедеевым

Главный тренер сборной России по вольной борьбе может быть уволен после завершения текущего контракта.

«Контракт Тедеева на новый цикл под большим вопросом», – цитирует источник, близкий к ситуации.

Президент Федерации спортивной борьбы России ( ) подтвердил информацию о возможном непродлении контракта с Тедеевым.

«Да, действительно мы на следующей неделе планируем рассмотреть вопрос продления или непродления контракта с главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым.

Есть определенные вопросы на этот счет», – сказал Мамиашвили.

Тедеев возглавляет сборную России с 2001 года. На Олимпиаде-2020 в Токио российские борцы вольного стиля завоевали три золотые и две бронзовые медали из шести возможных.