ФСБР может не продлить контракт с главным тренером сборной России по вольной борьбе Тедеевым
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев может быть уволен после завершения текущего контракта.
«Контракт Тедеева на новый цикл под большим вопросом», – цитирует ТАСС источник, близкий к ситуации.
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подтвердил информацию о возможном непродлении контракта с Тедеевым.
«Да, действительно мы на следующей неделе планируем рассмотреть вопрос продления или непродления контракта с главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым.
Есть определенные вопросы на этот счет», – сказал Мамиашвили.
Тедеев возглавляет сборную России с 2001 года. На Олимпиаде-2020 в Токио российские борцы вольного стиля завоевали три золотые и две бронзовые медали из шести возможных.
Комментарии