Мамиашвили о словах Баха про нейтральный статус: «Сомневаюсь, что принципы олимпизма построены на предательстве, а МОК пытается найти иуд»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
«Сильно сомневаюсь, что принципы олимпизма построены на предательстве, а МОК пытается найти иуд. Им что, на крови надо клясться, чтобы показать, что человек – предатель?
Не уверен, что в нашей федерации кто‑то захочет подписать такой документ», – сказал Мамиашвили.