Мамиашвили о словах Баха про нейтральный статус: «Сомневаюсь, что принципы олимпизма построены на предательстве, а МОК пытается найти иуд»

Президент Федерации спортивной борьбы России ( ) отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Сильно сомневаюсь, что принципы олимпизма построены на предательстве, а МОК пытается найти иуд. Им что, на крови надо клясться, чтобы показать, что человек – предатель?

Не уверен, что в нашей федерации кто‑то захочет подписать такой документ», – сказал Мамиашвили.