Мамиашвили о словах Баха про нейтральный статус: «Сомневаюсь, что принципы олимпизма построены на предательстве, а МОК пытается найти иуд»

Теги МОК сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Томас Бах сборная России жен Политика Борьба

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБРМихаил Мамиашвили отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Сильно сомневаюсь, что принципы олимпизма построены на предательстве, а МОК пытается найти иуд. Им что, на крови надо клясться, чтобы показать, что человек – предатель?

Не уверен, что в нашей федерации кто‑то захочет подписать такой документ», – сказал Мамиашвили.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные