Карелин о законе, наделяющем тренеров статусом педагога: «Мы усложняем систему отчетности и жизни тренера. Закон надо дорабатывать»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин считает, что закон о наделении тренеров статусом педагога нуждается в доработке.

В 2021 году Госдума приняла закон, согласно которому все спортивные учреждения получат статус образовательных с единой системой контроля, а тренеры получат статус педагогических работников. Закон должен вступить в силу 1 января 2023 года.

«Во-первых, мы усложняем систему отчетности и жизни тренера, наделение его статусом педагогического работника заложит конфликты для работы тренеров. Мы рискуем потерять не только рабочие места, но и количество организаций.

Те ведомственные организации, бывшие динамовские, профсоюзные, многие корпоративные возможности будут исключены из системы подготовки, это произойдет, если закон вступит в силу в таком виде, который мы обсуждаем. Если для учителя лето – это время каникулярное, то для тренера – время, когда идет интенсивная подготовка в летних лагерях или составах сборных команд.

Как только закон вступит в силу, возможности и доступность будут максимально осложнены, мы устанем объясняться с прокуратурой. Закон надо дорабатывать, недостаточное количество возможностей применено для развития физической культуры и спорта, надо понимать нормативные акты.

Я сторонник того, чтобы спорт и физкультура находились в ведении Минспорта РФ. Я разделяю проработку и полностью поддерживаю озабоченность, не надо торопиться с передачей в структуру Минпросвещения», – отметил Карелин.