Тедеев о тренере Алиеве, спасшем людей из горящего автомобиля: «Золотой парень, достойный человек. Это воспитание борцовской школы Мамиашвили и Тедеева»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал поступок тренера юношеской сборной Дагестана Арсланбека Алиева, спасшего шестерых человек из горящего автомобиля в Москве.
«Арсланбек выступал в составе сборной, является обладателем Кубка мира, а сейчас работает с Денисом Царгушем с юношеской сборной. Золотой парень, достойный человек.
Гордимся, что в такие сложнейшие моменты люди спорта, борьбы приносят пользу обществу, рискуя своей жизнью. Это воспитание борцовской школы Михаила Мамиашвили и Дзамболата Тедеева», – сказал Тедеев.
Тренер сборной России по вольной борьбе Алиев спас людей из горящего автомобиля на Зубовском бульваре в Москве