Тедеев о тренере Алиеве, спасшем людей из горящего автомобиля: «Золотой парень, достойный человек. Это воспитание борцовской школы Мамиашвили и Тедеева»

Теги происшествия вольная борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили Дзамболат Тедеев Арсланбек Алиев Борьба

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал поступок тренера юношеской сборной Дагестана Арсланбека Алиева, спасшего шестерых человек из горящего автомобиля в Москве.

«Арсланбек выступал в составе сборной, является обладателем Кубка мира, а сейчас работает с Денисом Царгушем с юношеской сборной. Золотой парень, достойный человек.

Гордимся, что в такие сложнейшие моменты люди спорта, борьбы приносят пользу обществу, рискуя своей жизнью. Это воспитание борцовской школы Михаила Мамиашвили и Дзамболата Тедеева», – сказал Тедеев.

Тренер сборной России по вольной борьбе Алиев спас людей из горящего автомобиля на Зубовском бульваре в Москве

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