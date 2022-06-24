Тедеев о тренере Алиеве, спасшем людей из горящего автомобиля: «Золотой парень, достойный человек. Это воспитание борцовской школы Мамиашвили и Тедеева»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе прокомментировал поступок тренера юношеской сборной Дагестана Арсланбека Алиева, спасшего шестерых человек из горящего автомобиля в Москве.

«Арсланбек выступал в составе сборной, является обладателем Кубка мира, а сейчас работает с Денисом Царгушем с юношеской сборной. Золотой парень, достойный человек.

Гордимся, что в такие сложнейшие моменты люди спорта, борьбы приносят пользу обществу, рискуя своей жизнью. Это воспитание борцовской школы и Дзамболата Тедеева», – сказал Тедеев.

Тренер сборной России по вольной борьбе Алиев спас людей из горящего автомобиля на Зубовском бульваре в Москве