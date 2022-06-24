Тренер Алиев, спасший людей из горящего автомобиля: «Мы, борцы, всегда сплочены и приходим на помощь друг другу. Сделали то, что должны были сделать»

Тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев рассказал, как спас шестерых человек из горящего автомобиля в Москве.

«В начале у меня было шоковое состояние, потому что такую картину видишь не каждый день. Ужасная картина, я не ожидал, что так бывает – что машина возгорается и все происходит буквально за минуту. Мы сидели с друзьями на террасе кафе метров в 150 от ДТП, пили сок. А я рядом снимаю квартиру.

Услышали удар, взрыв, увидели, что горит машина, и сразу побежали на помощь. Мы же живем в Дагестане, когда что-то происходит, то сразу бежим на взрыв. Я там был не один, сразу же подбежали и трое парней, как потом выяснилось, из Саудовской Аравии. Один из них открыл заднюю дверь, я – переднюю, и начали вытаскивать людей.

В машине оказалось восемь человек, и шестерых мы с задних сидений вытащили. А двоих, сидевших впереди, очень сильно зажало – видимо, они сиденья подвинули максимально вперед. Если бы все продолжалось на минуту-другую больше, если бы не сделали все, что смогли, то там было бы восемь сгоревших человек.

Я не думал, что машина сгорает так быстро. Если бы у нас было чуть больше опыта, то, может быть, и людей с передних сидений удалось бы вытащить. Но мы же не профессиональные спасатели, к сожалению, у нас же нет специальных навыков. Мы же обычные люди.

Я получил не такие серьезные повреждения – так, волосы немного подгорели. Я первый раз видел такую картину – что огонь бьет столбом и машина сгорает за минуту. Старались сбить пламя огнетушителем, а он вообще его практически не брал.

Очень жаль всех этих ребят, мальчиков и девочек, им всем примерно от 20 до 25 лет. Двоих пацанов и четырех девочек мы вытащили, все они были в тяжелом состоянии. Один парень, 22 лет, которого я вытащил, был в шоковом состоянии. Я пытался как-то с ним поговорить и привести в себя. И он сказал, что его 24-летний брат был за рулем, они сами из Карачаево-Черкесии и Кисловодска.

Мы ничего особого не сделали, в такой ситуации люди должны подбежать и помочь. Мы сделали только то, что могли. У нас, борцов, ментальность же немного другая, отношения другие, мы всегда сплочены и приходим на помощь друг другу. Мы сделали то, что должны были сделать. И я не думал, что ко мне будет такое большое внимание», – сказал Алиев.

Тренер сборной России по вольной борьбе Алиев спас людей из горящего автомобиля на Зубовском бульваре в Москве