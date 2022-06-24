Тренер сборной России по вольной борьбе Алиев спас людей из горящего автомобиля на Зубовском бульваре в Москве

Тренер сборной России по вольной борьбе Арсланбек Алиев спас людей из горящего автомобиля.

Водитель Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома на Зубовском бульваре в центре Москвы. Автомобиль загорелся в результате аварии, пассажиров без сознания доставали прохожие, сообщает Mash.

Одним из прохожих оказался Алиев, который приехал в город к друзьям. Гулял по улице, услышал визг тормозов и побежал на место аварии. Как только увидел горящий автомобиль, сразу бросился вытаскивать пассажиров. Шестерых пострадавших успели вытащить и доставить в больницу. Водителя и пассажира спереди спасти не удалось.

«Выбежали сюда. Огонь, машина начала сразу гореть. Полицейские запретили нам подходить. Мы сломали окна, двери с арабами ребятами. Они первые вообще начали вытаскивать. Передних зажало, их вытащить не смогли. У тех, кого вытащили, сгорели волосы», — рассказал Алиев.

В дагестанском Минспорта сказали, что Арсланбека Алиева обязательно поблагодарят на уровне республики.