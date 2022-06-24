Михаил Мамиашвили: «Алиев совершил поистине героический поступок и вся наша борцовская семья гордится им»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) высказался о поступке тренера юношеской сборной Дагестана Арсланбека Алиева, спасшего шестерых человек из горящего автомобиля в Москве.

«Арсланбек Алиев совершил поистине героический поступок и вся наша борцовская семья гордится им. Надеюсь, что его ученики в будущем станут чемпионами. И важно, что он своими качествами и настоящими поступками воспитывает достойных, подобных себе людей. Арсланбеку хочу сейчас пожелать только хорошего здоровья», – сказал Мамиашвили.

«Человек проявил свои лучшие качества, не посчитался с угрозой. Воспитание формирует таких людей. Отражено, что и сам человек является воспитателем, который готовит достойных сынов своих родителей. Мы сейчас обязательно сделаем все, чтобы достойный поступок этого парня был замечен и поощрен», – цитирует главу ТАСС.

Тренер сборной России по вольной борьбе Алиев спас людей из горящего автомобиля на Зубовском бульваре в Москве