Алексей Андронов: «Что делает в комитете Госдумы по спорту Таймазов, дважды лишенный золота Олимпиад за допинг? Вы там совсем ухой питаетесь?»

Теги допинг Ирина Роднина Светлана Журова вольная борьба Алексей Андронов Государственная дума сборная Узбекистана Артур Таймазов Политика натив Валентина Терешкова Борьба

Журналист Алексей Андронов поделился мнением о новом составе комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

В состав органа вошел олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, лишенный золотых медалей Игр 2008 и 2012 года за допинг. Борец выступал за сборную Узбекистана.

«На самом деле – состав сильный. Кому еще заниматься спортом? Ну не Терешковой же, получившей за полет (прогиб) космический комитет этический?

Но что делает в комитете по спорту спортсмен, дважды лишенный золота Олимпиад (о том, что он их выигрывал не за Россию – знаете?) за допинг? Он такой уникум – в истории борьбы... Еще раз: допингер – в комитете по спорту...

Вы там совсем ухой питаетесь, что ли? Ну это невозможно лучше стрелять самим себе в ногу.

Потом опять будет вой – а почему с нами так? Журова поплачет, Роднина... Потому!» – написал Андронов.

Фетисов, Третьяк, Шипулин и Таймазов вошли в состав комитета Госдумы по физкультуре и спорту, Свищев его возглавил

В Госдуме все меньше спортсменов: Газзаев проиграл, Вяльбе отказалась от мандата – зато в деле Роднина и борец с двумя банами за допинг

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные