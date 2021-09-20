Алексей Андронов: «Что делает в комитете Госдумы по спорту Таймазов, дважды лишенный золота Олимпиад за допинг? Вы там совсем ухой питаетесь?»

Журналист Алексей Андронов поделился мнением о новом составе комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

В состав органа вошел олимпийский чемпион по вольной борьбе , лишенный золотых медалей Игр 2008 и 2012 года за допинг. Борец выступал за сборную Узбекистана.

«На самом деле – состав сильный. Кому еще заниматься спортом? Ну не Терешковой же, получившей за полет (прогиб) космический комитет этический?

Но что делает в комитете по спорту спортсмен, дважды лишенный золота Олимпиад (о том, что он их выигрывал не за Россию – знаете?) за допинг? Он такой уникум – в истории борьбы... Еще раз: допингер – в комитете по спорту...

Вы там совсем ухой питаетесь, что ли? Ну это невозможно лучше стрелять самим себе в ногу.

Потом опять будет вой – а почему с нами так? Журова поплачет, Роднина... Потому!» – написал Андронов.

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