Роднина, Журова, Шипулин и Чепиков лидируют на выборах в Госдуму по одномандатным округам

Кандидат от партии «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму по Дмитровскому одномандатному округу № 118 в Подмосковье.

После обработки 38,23% протоколов участковых избирательных комиссий трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию набирает 34,87% голосов.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту («Единая Россия») после обработки 67,39% протоколов лидирует с 40,47% по одномандатному округу в Ленинградской области, сообщает MK.RU.

По информации Regnum, в Свердловских одномандатных округах по итогам обработки 99% протоколов лидируют выдвиженцы от «Единой России» и (оба – бывшие биатлонисты).

Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам , имевшая дисквалификацию за допинг, занимает второе место в Юго-Восточном избирательном округе №217. Егорова также представляет «Единую Россию».