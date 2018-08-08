Ольга Скабеева: «Или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врет, или идиот, тогда что он делает в Раде»

Российская телеведущая Ольга Скабеева оценила ответ олимпийского чемпиона из Украины, депутата Верховной рады Жана Беленюка после совместного фото.

«Я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?» – говорил Беленюк, добавив, что он не знал, кто такая Скабеева.

«Одно из двух. Или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врет. Или Жан Беленюк – идиот, тогда что он делает в Раде. Что хуже – я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль», – ответила телеведущая.

Скабеева также прокомментировала новость о том, что в Киеве Беленюк столкнулся с расовой дискриминацией и даже попыткой нападения.

«Увы, все очень закономерно для современной Украины! Не понимаю только, чему удивляется Жан Беленюк. Когда травили спортсменку Магучих, он почему-то не выступил с резкой критикой власти (в частности Минобороны, куда спортсменку вызвали на ковер). И вот теперь, когда набросились на него, он вдруг задается вопросом: способна ли Украина защитить своих чемпионов.

Нет, не способна. И даже не будет пытаться. А вы, Жан Беленюк, я напомню, – пропрезидентский нардеп, часть украинской власти, которая долгие годы работает в коллаборации с неонацистами.

То есть вопрос про безопасность вы задаете сами себе!» – написала телеведущая.

Украинку Магучих затравили за фото с Марией Ласицкене в Токио-2020. Оскорбляют в соцсетях и вызвали на разговор в Минобороны

«Черная обезьяна что-то знает о патриотизме? Вали в Африку». На олимпийского чемпиона Жана Беленюка пытались напасть в Киеве