Ольга Скабеева: «Или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врет, или идиот, тогда что он делает в Раде»

Теги сборная Украины жен сборная Украины Олимпиада-2020 Политика Жан Беленюк Ярослава Магучих брань дискриминация Борьба

Российская телеведущая Ольга Скабеева оценила ответ олимпийского чемпиона из Украины, депутата Верховной рады Жана Беленюка после совместного фото.

«Я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?» – говорил Беленюк, добавив, что он не знал, кто такая Скабеева.

«Одно из двух. Или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врет. Или Жан Беленюк – идиот, тогда что он делает в Раде. Что хуже – я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль», – ответила телеведущая.

Скабеева также прокомментировала новость о том, что в Киеве Беленюк столкнулся с расовой дискриминацией и даже попыткой нападения.

«Увы, все очень закономерно для современной Украины! Не понимаю только, чему удивляется Жан Беленюк. Когда травили спортсменку Магучих, он почему-то не выступил с резкой критикой власти (в частности Минобороны, куда спортсменку вызвали на ковер). И вот теперь, когда набросились на него, он вдруг задается вопросом: способна ли Украина защитить своих чемпионов.

Нет, не способна. И даже не будет пытаться. А вы, Жан Беленюк, я напомню, – пропрезидентский нардеп, часть украинской власти, которая долгие годы работает в коллаборации с неонацистами.
То есть вопрос про безопасность вы задаете сами себе!» – написала телеведущая.

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