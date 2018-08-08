Жан Беленюк о фото с российской телеведущей: «Не знаю, кто такая Скабеева. Со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он?»

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк прокомментировал совместное фото с российской журналисткой Ольгой Скабеевой.

Скабеева, которая ведет политическое ток-шоу на телеканале «Россия-1», опубликовала фото со спортсменом после завершения Олимпиады в Токио.

«Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек.

Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?» – сказал Беленюк.

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