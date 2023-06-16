Вербов о расистском скандале с участием Воронкова: «Никогда не сложно сказать несколько слов и извиниться, даже если это того не стоило»

Алексей Вербов высказался о расистском скандале с участием тренера Андрея Воронкова.

«Если честно, я не вдавался в детали этой истории. Ты можешь на эмоциях что-то сказать. Но в моем представлении нужно просто извиниться, потому что эмоции – это одно. А в спокойной ситуации, если ты уже сорвался, то принести извинения, если кого-то обидел. Насколько я знаю, он это сделал.

Не разговаривал с ним, не спрашивал, как эта ситуация происходила. Если он извинился, то год дисквалификации – серьезный срок, даже более чем. Если нет, то это другая история. Это также зависит от воспитания – от многих факторов.

Есть и те, кто считает, что он ничего не сделал, такие случаи бывали – и не только с Андреем Геннадьевичем. Другие считают, что его слова зацепили, а сам человек не считает так. Потому что контекст был совсем другой. Сложный вопрос.

Но мое воспитание говорит о том, что если ты что-то сделал, а кто-то посчитал, что ты кого-то обидел, то никогда не сложно сказать несколько слов и извиниться, даже если это того не стоило. За мной не заржавеет», – сказал Вербов, главный тренер казанского «Зенита».

Воронков – экс-главный тренер калининградского «Локомотива», в мае 2022 года его команда играла с «Уралочкой в финале женского чемпионата России. В одном из тайм-аутов он произнес фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» После этого Воронкова дисквалифицировали на два года, так как его слова посчитали расистским оскорблением кубинской волейболистки Айламы Монталво из «Уралочки».

Тогда Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила, что Воронков принципиально отказался извиняться. Позже он все же принес извинения, а второй год дисквалификации заменили на условный.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет