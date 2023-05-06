Владимир Алекно: «Не хочу называть Воронкова расистом. Думаю, у него было эмоциональное высказывание, а не расистское»

Теги Уралочка Владимир Алекно чемпионат России жен ВФВ Андрей Воронков Локомотив Калининградская область Айлама Монталво Волейбол

Владимир Алекно объяснил, почему не считает расистом тренера Андрея Воронкова.

Ранее Воронков тренировал калиниградский «Локомотив». 12 мая 2022 года в финале женского чемпионата России по волейболу его команда играла с «Уралочкой», а Воронков в одном из тайм-аутов произнес слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала Воронкова на два года, но позже второй год наказания решили сделать условным, в том числе из-за извинений тренера.

– Тренер, обвиненный в расизме, Воронков возвращается к работе. Как оцениваете этот момент?

– Считаю, что он должен работать, и не хочу называть его расистом. Почему расист сразу? Просто эмоциональное у него, думаю, было высказывание, а не расистское.

Понятно, что это было неприятно тому, в чью сторону он это сказал. Но не думаю, что он расист. Как тренер он нужен, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы

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5 комментариев

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jonnysilverhand01
Ну да … нацисты есть везде, но только не у нас - очень скрепно
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Ftul
Если я скажу Алкекно , иди на. Это эмоции
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Sutekh Hexen
Он издевается или просто имбецил?
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АРХАТ
Интересно а если бы он сказал: «Почему опять ловишь эту корову/лошадь?» Как эта история бы закрутилась
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