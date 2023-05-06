Владимир Алекно: «Не хочу называть Воронкова расистом. Думаю, у него было эмоциональное высказывание, а не расистское»

Владимир Алекно объяснил, почему не считает расистом тренера Андрея Воронкова.

Ранее Воронков тренировал калиниградский «Локомотив». 12 мая 2022 года в финале женского чемпионата России по волейболу его команда играла с «Уралочкой», а Воронков в одном из тайм-аутов произнес слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала Воронкова на два года, но позже второй год наказания решили сделать условным, в том числе из-за извинений тренера.

– Тренер, обвиненный в расизме, Воронков возвращается к работе. Как оцениваете этот момент?

– Считаю, что он должен работать, и не хочу называть его расистом. Почему расист сразу? Просто эмоциональное у него, думаю, было высказывание, а не расистское.

Понятно, что это было неприятно тому, в чью сторону он это сказал. Но не думаю, что он расист. Как тренер он нужен, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно.

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