  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Министр спорта Сербии: «Горжусь тем, что мы с Дегтяревым подписали меморандум о сотрудничестве. Это не просто бумажка, а конкретные действия»
0

Министр спорта Сербии: «Горжусь тем, что мы с Дегтяревым подписали меморандум о сотрудничестве. Это не просто бумажка, а конкретные действия»

Министр спорта Сербии надеется на укрепление сотрудничества с Россией.

Зоран Гаич, министр спорта Сербии и экс-тренер сборной России по волейболу, выразил надежду на укрепление сотрудничества с РФ по всем видам спорта. 

«Я очень горжусь тем, что мы с министром спорта России Михаилом Дегтяревым подписали меморандум о сотрудничестве, и в тот же вечер провели волейбольные встречи. Это не просто бумажка, а конкретные действия. Есть по паделу, есть по карате. Надеемся, по всем видам спорта будем укреплять сотрудничество.

Как вы знаете, Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России после начала СВО. Мы испытываем колоссальное давление со стороны международного сообщества. Наш президент, господин Вучич, обозначит позицию, что мы не собираемся вводить санкции против России», – сказал Гаич в ходе пленарного заседания «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе» на международном форуме «Россия – спортивная держава».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Политика
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Спасибо Венгрии за блокировку внесения ОКР в санкционные списки Евросоюза. Это был бы нонсенс»
сегодня, 16:22
Михаил Дегтярев: «Объем финансирования спортивных школ в России достиг отметки в 312 млрд рублей в год»
сегодня, 16:02
Дегтярев о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Великий хоккеист и русский человек, который этим гордится. Входит в Putin Team, как и все мы – это важно»
сегодня, 12:28
Главные новости
Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Урал», МГТУ уступил «Нове», другие матчи
сегодня, 20:21
Владимир Путин: «Волейбол в нашей стране – это, можно сказать, народный вид спорта. В него играют люди абсолютно разных возрастов»
сегодня, 15:35
Константин Брянский: «Без сборной России и наших клубов ни один международный турнир нельзя считать полноценным»
4 ноября, 17:03
Чемпионат России по волейболу (жен). 6-й тур. «Ленинградка» проиграла «Заречью», другие результаты
3 ноября, 18:07
Алекно о победной серии «Зенита»: «Мы сами себя делаем, сами себя воспитываем для побед»
3 ноября, 07:16
Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. «Кузбасс» проиграл «Нове», московское «Динамо» уступило петербургскому «Зениту», другие результаты
2 ноября, 16:06
Албанская федерация волейбола отстранила бразильянку Найару Феррейру из-за сомнений в ее гендерной идентичности
2 ноября, 10:05
Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Локомотив» обыграл «Ленинградку» и другие результаты
30 октября, 18:40
Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Ярославич», «Урал» встретится с «Белогорьем», другие матчи
30 октября, 18:38
У получившего удар током иранского волейболиста Каземи констатирована смерть мозга
30 октября, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость