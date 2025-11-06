Министр спорта Сербии: «Горжусь тем, что мы с Дегтяревым подписали меморандум о сотрудничестве. Это не просто бумажка, а конкретные действия»

Министр спорта Сербии надеется на укрепление сотрудничества с Россией.

Зоран Гаич, министр спорта Сербии и экс-тренер сборной России по волейболу, выразил надежду на укрепление сотрудничества с РФ по всем видам спорта.

«Я очень горжусь тем, что мы с министром спорта России Михаилом Дегтяревым подписали меморандум о сотрудничестве, и в тот же вечер провели волейбольные встречи. Это не просто бумажка, а конкретные действия. Есть по паделу, есть по карате. Надеемся, по всем видам спорта будем укреплять сотрудничество.

Как вы знаете, Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России после начала СВО. Мы испытываем колоссальное давление со стороны международного сообщества. Наш президент, господин Вучич, обозначит позицию, что мы не собираемся вводить санкции против России», – сказал Гаич в ходе пленарного заседания «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе» на международном форуме «Россия – спортивная держава».