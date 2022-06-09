Волейбольный тренер Воронков не стал подавать апелляцию на 2-летнюю дисквалификацию за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Теги чемпионат России жен дисквалификации ВФВ Андрей Воронков Локомотив Калининградская область дискриминация Айлама Монталво Волейбол

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков не стал подавать апелляцию на решение о своей дисквалификации.

Исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) отстранил Воронкова на два года после финала женского чемпионата России, в котором «Локомотив» играл с «Уралочкой».

В ходе тайм-аута тренер сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» В тот момент за «Уралочку» выступала кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Решение о дисквалификации было принято 30 мая. Воронков мог обжаловать его в течение 10 дней.

«Воронков и «Локомотив» не подавали апелляцию на решение дисциплинарной комиссии ВФВ», – сообщили в пресс-службе ВФВ.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные