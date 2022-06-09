Волейбольный тренер Воронков не стал подавать апелляцию на 2-летнюю дисквалификацию за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков не стал подавать апелляцию на решение о своей дисквалификации.

Исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) отстранил Воронкова на два года после финала женского чемпионата России, в котором «Локомотив» играл с «Уралочкой».

В ходе тайм-аута тренер сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» В тот момент за «Уралочку» выступала кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Решение о дисквалификации было принято 30 мая. Воронков мог обжаловать его в течение 10 дней.

«Воронков и «Локомотив» не подавали апелляцию на решение дисциплинарной комиссии ВФВ», – сообщили в пресс-службе ВФВ.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет