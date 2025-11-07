  • Спортс
  • Чемпионат России по волейболу (жен). 7-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Динамо-Метар», московское «Динамо» против «Уралочки», другие матчи
Чемпионат России по волейболу (жен). 7-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Динамо-Метар», московское «Динамо» против «Уралочки», другие матчи

7 ноября стартуют матчи седьмого тура женского чемпионата России по волейболу.

Пари Суперлига по волейболу

Женщины

6-й тур

7 ноября 

Динамо-Ак Барс Казань – Динамо-Метар – 19.30

8 ноября 

Динамо Краснодар – Минчанка – 17.00

Динамо Москва – Уралочка – 17.00

Тулица – Омичка – 17.30

9 ноября

Енисей – Корабелка – 12.00

Протон – Ленинградка – 15.00

Заречье-Одинцово – Локомотив – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 6 побед – 0 поражений (18 очков), Заречье-Одинцово – 5-1 (15), Уралочка – 4-2 (14), Локомотив – 4-2 (13), Протон – 4-2 (12), Ленинградка – 3-3 (9), Омичка – 3-3 (9), Корабелка – 3-3 (8), Динамо Метар – 3-3 (7), Динамо Москва – 2-4 (7), Тулица – 2-4 (6), Динамо Краснодар – 1-5 (3), Минчанка – 1-5 (3), Енисей – 1-5 (2).

