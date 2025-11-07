Чемпионат России по волейболу (жен). 7-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Динамо-Метар», московское «Динамо» против «Уралочки», другие матчи
7 ноября стартуют матчи седьмого тура женского чемпионата России по волейболу.
Пари Суперлига по волейболу
Женщины
6-й тур
7 ноября
Динамо-Ак Барс Казань – Динамо-Метар – 19.30
8 ноября
Динамо Краснодар – Минчанка – 17.00
Динамо Москва – Уралочка – 17.00
Тулица – Омичка – 17.30
9 ноября
Енисей – Корабелка – 12.00
Протон – Ленинградка – 15.00
Заречье-Одинцово – Локомотив – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 6 побед – 0 поражений (18 очков), Заречье-Одинцово – 5-1 (15), Уралочка – 4-2 (14), Локомотив – 4-2 (13), Протон – 4-2 (12), Ленинградка – 3-3 (9), Омичка – 3-3 (9), Корабелка – 3-3 (8), Динамо Метар – 3-3 (7), Динамо Москва – 2-4 (7), Тулица – 2-4 (6), Динамо Краснодар – 1-5 (3), Минчанка – 1-5 (3), Енисей – 1-5 (2).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
