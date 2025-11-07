Станислав Шевченко: «Мы искренне благодарны президенту за его внимание к волейболу и понимание его значимости для общества»

Шевченко поблагодарил Путина за внимание к волейболу.

Глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко поблагодарил Владимира Путина за внимание к волейболу.

«Волейбол действительно является народным видом спорта в нашей стране, и слова президента подтверждают это. Этот вид спорта объединяет людей всех возрастов и социальных групп, проникая в каждый уголок нашей страны: от городских площадок до сельских дворов.

У нас есть богатые традиции, глубокие истоки и уникальный культурный код, который делает волейбол не просто игрой, а важной частью нашей жизни.

Мы искренне благодарны президенту за его внимание к волейболу и понимание его значимости для общества. Поддержка на высшем уровне вдохновляет нас развивать этот вид спорта с еще большей силой, привлекать новые поколения к занятиям и достигать высоких результатов на международной арене.

Вместе мы сможем сделать волейбол еще более популярным и доступным для всех!» — сказал Шевченко.