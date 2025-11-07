  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Станислав Шевченко: «Мы искренне благодарны президенту за его внимание к волейболу и понимание его значимости для общества»
0

Станислав Шевченко: «Мы искренне благодарны президенту за его внимание к волейболу и понимание его значимости для общества»

Шевченко поблагодарил Путина за внимание к волейболу.

Глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко поблагодарил Владимира Путина за внимание к волейболу. 

«Волейбол действительно является народным видом спорта в нашей стране, и слова президента подтверждают это. Этот вид спорта объединяет людей всех возрастов и социальных групп, проникая в каждый уголок нашей страны: от городских площадок до сельских дворов. 

У нас есть богатые традиции, глубокие истоки и уникальный культурный код, который делает волейбол не просто игрой, а важной частью нашей жизни.

Мы искренне благодарны президенту за его внимание к волейболу и понимание его значимости для общества. Поддержка на высшем уровне вдохновляет нас развивать этот вид спорта с еще большей силой, привлекать новые поколения к занятиям и достигать высоких результатов на международной арене.

Вместе мы сможем сделать волейбол еще более популярным и доступным для всех!» — сказал Шевченко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
ВФВ
Станислав Шевченко
logoСпорт-Экспресс
logoВладимир Путин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Дюков, Третьяк и главы других федераций попросили Мишустина не повышать налог для букмекеров
1 ноября, 11:45
Путин наградил генсека ВФВ Яременко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени
16 октября, 06:40
Депутат Журова о матче России и США: «Путин с Трампом наверняка проговаривали эту тему, все реально. Представляю, какие у Украины будут возмущения, злой слюной изойдутся»
8 сентября, 17:42
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 7-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Динамо-Метар», московское «Динамо» против «Уралочки», другие матчи
сегодня, 07:46
Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. «Ярославич» сыграет с «Оренбуржьем», «Динамо-ЛО» встретится с «Локомотивом», другие матчи
вчера, 20:21
Министр спорта Сербии: «Горжусь тем, что мы с Дегтяревым подписали меморандум о сотрудничестве. Это не просто бумажка, а конкретные действия»
вчера, 19:49
Владимир Путин: «Волейбол в нашей стране – это, можно сказать, народный вид спорта. В него играют люди абсолютно разных возрастов»
вчера, 15:35
Константин Брянский: «Без сборной России и наших клубов ни один международный турнир нельзя считать полноценным»
4 ноября, 17:03
Чемпионат России по волейболу (жен). 6-й тур. «Ленинградка» проиграла «Заречью», другие результаты
3 ноября, 18:07
Алекно о победной серии «Зенита»: «Мы сами себя делаем, сами себя воспитываем для побед»
3 ноября, 07:16
Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. «Кузбасс» проиграл «Нове», московское «Динамо» уступило петербургскому «Зениту», другие результаты
2 ноября, 16:06
Албанская федерация волейбола отстранила бразильянку Найару Феррейру из-за сомнений в ее гендерной идентичности
2 ноября, 10:05
Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Локомотив» обыграл «Ленинградку» и другие результаты
30 октября, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость