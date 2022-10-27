Олег Матыцин: «Мы многократно сталкиваемся с дискриминацией в спорте в последние годы, что в корне уничтожает олимпийские идеалы»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал недопуск мужской и женской сборных России по волейболу до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в .

«Мы многократно сталкиваемся в последние годы с дискриминацией в спорте, что в корне уничтожает олимпийские идеалы, абсолютно противоречит спортивным принципам, лишает болельщиков со всего мира наблюдать за выступлениями сильнейших.

Очень жаль, что политическая составляющая важнее, чем красивая и честная игра.

Когда Россию лишили права провести мужской чемпионат мира по волейболу, это было несправедливое и болезненное решение – и для спортсменов, и для многочисленных поклонников волейбола во всем мире.

Учитывая профессионализм наших организаторов и качественный уровень волейбола в России, я уверен, что ни один матч в нашей стране не прошел бы при пустых трибунах, а чемпионат мира стал бы лучшим в истории.

Квалификационный турнир многое потеряет, ведь наши волейбольные сборные стабильно держатся в топе международных рейтингов, а их игры привлекают интерес поклонников спорта во всем мире.

Мы не теряем надежды на допуск российских сборных к Олимпийским играм в соответствии с рейтингом . Суть Олимпийских игр – в равных правах для всех участников. И надеемся, что так и будет», – сказал Матыцин.

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