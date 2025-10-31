Чемпионат России по волейболу (жен). 6-й тур. «Енисей» сыграет с «Протоном», «Динамо-Метар» встретится с «Динамо» из Москвы, другие матчи
1 ноября стартуют матчи шестого тура женского чемпионата России по волейболу.
Пари Суперлига по волейболу
Женщины
6-й тур
1 ноября
Енисей – Протон – 13.00
Динамо-Метар – Динамо Москва – 16.30
Уралочка – Тулица – 16.30
Омичка – Динамо Краснодар – 17.00
2 ноября
Минчанка – Корабелка – 17.30
Локомотив – Динамо-Ак Барс Казань – 20.00
3 ноября
Ленинградка – Заречье-Одинцово – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Локомотив – 4-1 (13), Заречье-Одинцово – 4-1 (12),Уралочка – 3-2 (11), Ленинградка – 3-2 (9), Протон – 3-2 (9), Динамо Москва – 2-3 (6), Тулица – 2-3 (6), Омичка – 2-3 (6), Корабелка – 2-3 (5), Динамо Метар – 2-3 (5), Динамо Краснодар – 1-4 (3), Минчанка – 1-4 (3), Енисей – 1-4 (2).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
