FIVB: «Все российские сборные и клубы не допускаются к участию в международных мероприятиях. На данный момент ситуация не изменилась»

Международная федерация волейбола (FIVB) прокомментировала недопуск сборных России до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

«На данный момент ситуация такова, что решением административного совета FIVB в марте 2022 года все российские и белорусские сборные, клубы, официальные лица и спортсмены в пляжном волейболе и волейболе на снегу в настоящее время не допускаются к участию в международных и континентальных мероприятиях до дальнейшего уведомления.

На данный момент текущая ситуация не изменилась», – сообщили в FIVB.