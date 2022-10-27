FIVB: «Все российские сборные и клубы не допускаются к участию в международных мероприятиях. На данный момент ситуация не изменилась»

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Международная федерация волейбола (FIVB) прокомментировала недопуск сборных России до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

«На данный момент ситуация такова, что решением административного совета FIVB в марте 2022 года все российские и белорусские сборные, клубы, официальные лица и спортсмены в пляжном волейболе и волейболе на снегу в настоящее время не допускаются к участию в международных и континентальных мероприятиях до дальнейшего уведомления.

На данный момент текущая ситуация не изменилась», – сообщили в FIVB.

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