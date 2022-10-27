Журова о недопуске волейболистов к олимпийской квалификации: «Ожидаемое решение. Смелых федераций, которые будут вне предрассудков, практически не найдется»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала недопуск сборной России по волейболу до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в .

– Ожидаемое решение. К сожалению, это решение будет ожидаемым для всех наших игровых федераций, где требуется участие в квалификационных соревнованиях за долгое время до Олимпиады.

В связи с событиями на Украине и рекомендациями , смелых федераций, которые будут вне предрассудков, практически не найдется.

– Сохраняете ли вы надежду, что сборная попадет на Олимпиаду?

– Ряд специалистов и членов МОК говорили, что россияне глобально не смогут принять участие в Олимпиаде 2024 года. Но я думаю, это сложности именно тех федераций, которым необходимо выступить на квалификационном турнире.

Если гипотетически предположить, что в течение полугода наших спортсменов начнут допускать до международных соревнований, то волейболистам придется принять участие в других турнирах и на их основании отобраться на Олимпиаду.

– Можем ли мы рассматривать недопуск волейболистов как прецедент для других видов спорта?

– Если мы говорим про другие виды спорта, то там сроки иные. В моем виде спорта, например, лицензию можно получить за три месяца. Смотреть нужно выборочно, – сказала Журова.

«Я не собираюсь оправдывать ни МОК, ни международные федерации. Но думаю, что им проще не допустить россиян, нежели потом решать вопрос об оформлении визы, допуске спортсменов на территорию страны.

Международная федерация может допустить спортсменов, а страна, в которой проходит турнир, может отказать в визе.

Кому предъявят первую претензию? Международной федерации. Я допускаю, что они не хотят этих сложностей, они открестились от этого, спрятались в домик и умыли руки», – цитирует Журову «Спорт день за днем».