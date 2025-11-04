Константин Брянский: «Без сборной России и наших клубов ни один международный турнир нельзя считать полноценным»

Брянский считает, что международные турниры неполноценны без сборной России.

Главный тренер сборной России по волейболу Константин Брянский высказался о важности международных матчей для российской команды.

«Прежде всего, хочу отметить, что в нынешних условиях любой международный матч российской сборной или клуба – это послание волейбольному миру. Наша игра – это напоминание о том, что теряет международный волейбол с нашим отстранением.

Неоднократно говорил и повторю, что без сборной России и наших клубов ни один международный турнир нельзя считать полноценным.

Весной в Белграде мы уверенно победили сборную Сербии – команду, которая входит в мировой топ. На чемпионате мира сербы остановились в шаге от попадания в восьмерку. Интересными получились и два матча против сборной Беларуси. У наших соседей сейчас хорошее поколение волейболистов.

Эти встречи, в которых мы одержали победы, также дали много информации для размышлений», – сказал Брянский.