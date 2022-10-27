Константин Брянский: «Наша сборная заслуживает участия в международных соревнованиях, включая Игры. Мы лидирующая команда в волейболе»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский прокомментировал недопуск команды до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в .

– Как оцените решение по сборной России? Учитывая, что пять олимпийских путевок из 12 будут распределены в 2024 году по рейтингу сборных. У россиян есть шанс получить путевку таким образом, если будет снят бан.

– Это решение по состоянию на данный момент, важнейшее уточнение, и оно проистекает из прошлых решений FIVB по сборной России. При этом, исходя из рейтинга, мы имеем очень хорошие шансы попасть на Олимпиаду.

Считаю, что наша сборная заслужила и заслуживает участия в международных соревнованиях, включая Игры. Во‑первых, мы лидирующая сборная в волейболе, во‑вторых, должен соблюдаться спортивный принцип. Слишком много сейчас связано с политикой, нарушаются основополагающие принципы олимпийского движения. Спортсмены должны участвовать в соревнованиях.

Сейчас не надо поддаваться упадническим настроениям и придавать значение этому решению. Смотрим в будущее с оптимизмом. Надеемся, что здравый смысл возобладает в данной ситуации.

Россия полна сильнейшими атлетами во многих видах спорта, и отстранение наших спортсменов, всей нашей сборной совершенно несправедливо. Поэтому сложно считать полновесными медали, которые выигрывают соперники без участия сборной России», – сказал Брянский.