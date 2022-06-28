Сиденко возглавит калининградский «Локомотив» вместо Воронкова, который был дисквалифицирован на 2 года после расистского скандала

Константин Сиденко стал главным тренером женского волейбольного клуба «Локомотив» из Калининградской области.

В прошлом сезоне специалист входил в тренерский штаб казанского «Зенита». Во главе новой команды он сменит Андрея Воронкова, который был дисквалифицирован на два года после расистского скандала.

12 мая в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков произнес в одном из тайм-аутов следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.

В ходе расследования инцидента Воронков не давал публичных комментариев. После дисквалификации он выразил сожаление в связи с тем, что его слова были восприняты как оскорбление.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет