Олимпийская чемпионка Шаламова о дисквалификации Воронкова: «Удивительно видеть, как свои бьют своих на фоне той ситуации, в которой находится наша страна»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Шаламова прокомментировала дисквалификацию тренера калининградского за расистские высказывания.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». За екатеринбургский клуб выступала кубинка – единственная темнокожая волейболистка в составах обеих команд.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала тренера на два года.

«Я смотрела тот матч. И ничего страшного не увидела. Это обычные эмоции в процессе решающей пятой, финальной игры. Невозможно проконтролировать все свои слова в такой ситуации.

К тому же у нас есть известные тренеры, которые и пожестче выражаются в отношении соперников, да и своих спортсменов. Не будем называть имен. И то, что Воронкова наказали дисквалификацией, на мой взгляд, абсурдно. Почему его надо наказывать?

Андрей Геннадьевич ведь не называл никого по имени, а все остальные, пресса, федерация сделали вывод сами, за него. И именно они уже перенесли слова на личность кубинки Монталво.

Поэтому произошедшее несправедливо. Он абсолютно невиновен и, считаю, вел себя эмоционально, но не переходил на личности.

Достаточно было провести разъяснительную беседу: «Вы спортивное лицо страны, стоит быть корректнее». Но тогда ее надо проводить со всей спортивной общественностью.

Он же не единственный, кто эмоционально ведет себя на матчах, и так совпало, что наказали только его. Мат у нас вообще на каждом спортивном мероприятии, и никого не дисквалифицируют, не штрафуют.

Может, «Локомотив» за пять лет стал лидером российского волейбола, тут еще второй год подряд стал чемпионом, и решили его осадить? Такая теория тоже имеет право на жизнь. Вот и нашли, и объявили виноватым Воронкова.

Просто я не припомню у нас историй, чтобы за одно слово на два года дисквалифицировали. Да, штрафовали клуб, игрока, тренера, такое бывало. Тем более удивительно видеть, как свои бьют своих, на фоне той ситуации, в которой находится наша страна», – сказала Шаламова.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет