«Ф-1» точно не вернется в Россию – как минимум до 2025-го. Отказ от нашей гонки разгрузил календарь, теперь в нем нет свободных слотов

России нечего дать, кроме денег.

В начале сезона «Формула-1» легко и быстро отказалась от Гран-при России и разорвала контракт (с датой истечения в 2025-м), а шеф серии Стефано Доменикали не менее легко и быстро сделал громкое заявление «Мы никогда не вернемся в Россию». Легкость и категоричность действий главного гоночного чемпионата планеты вызвал среди наших экспертов реакцию вроде «да все быстро изменится – «Ф-1» сразу вернется.

Гендиректор промоутера Гран-при АНО «Росгонки» Алексей Титов: «Текущая ситуация в мировом спорте крайне политизирована. С поправкой на это необходимо воспринимать слова Доменикали. У сказанного им есть ярко выраженный политический подтекст, который не имеет ничего общего с настоящим спортивным духом. Будущее наших отношений сегодня действительно непонятно. Мы будем учитывать позицию Доменикали при дальнейшей работе».

Президент РАФ Виктор Кирьянов: «Одному богу известно. Но с ФИА мы поддерживаем контакт, работаем. Все нормативные бумаги к нам от них приходят. Мы вовлечены во все, что касается автоспорта».

Первый русский пилот «Ф-1» Виталий Петров: «А кто это такой [Доменикали]? Вы его знаете? (улыбается) Сегодня он есть, завтра его нет. [Надо] потерпеть, все вернется, думаю. Может, даже в следующем году».

Российский голос «Формулы-1» Алексей Попов: «Никогда не говори никогда». Первые два Гран-при были в 1913 и 1914 году в Санкт-Петербурге. Как известно, потом пришлось почти сто лет ждать. Пока не будет, но, думаю, что дальше все же Гран-при России будут».

Последний на данный момент русский пилот «Ф-1» Никита Мазепин: «Ситуация может очень быстро меняться как в отрицательную сторону, так и в положительную. Надеюсь на лучшее».

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев: «Доменикали сказал «никогда не будет «Формулы-1» в России». Он сам наемный работник, и заявлять подобное он может только на время действия своего контракта. Думаю, в ближайшее время отношения с нами нормализуются и Россия вернется в спортивное мировое сообщество. Доменикали надо внимательно отнестись к своим словам, а мы будем рассматривать возможность компенсации за причиненный финансовый и моральный ущерб».

Но на этот раз, похоже, громкие заявления со стороны спортивного сообщества действительно могут оказаться правдой, и «Ф-1» в самом деле не вернется в обозримом будущем в Россию – как минимум до 2025-го. Ведь на самом деле этот вопрос влияет не только политика, но и экономика.

Факты состояния «Ф-1»: гонки едва влезают в календарь, чемпионат едва не остался без важных исторических Гран-при, аншлаг с новыми заявками

Гран-при России не стали заменять другим в сезоне 2022-го, но в расписании и так остались 21 этап – хотя общий консенсус шефов команд «Ф-1» заключается в идее «20 гонок – идеально».

Более того, чемпионат уже с размаху ударялся о потолок ограничений в 2021-м – когда в попытке справиться с таким же планом на 22 заезда столкнулся с логистическим завалом тройника «Мексика-Бразилия-Катар». Команды и пилоты жаловались, механики писали открытое письмо о выгорании и чрезмерном количестве бесконечной работы.

Доменикали тогда пообещал пока не переступать отметку в 23 этапа, но… Вот календарь на 2023-й – 24 Гран-при.

Просто перед верификацией календаря «Ф-1» столкнулась с безвыходной ситуацией: контракты заключены на 22 этапа, оставшиеся два – исторические и легендарные Бельгия и Монако, а еще до последнего шли переговоры по возвращению в Южную Африку. Они сорвались из-за мелочи – косяка местного промоутера, а в остальном все уже было согласовано – и трехлетнюю сделку с Монако, видимо, потому и не объявляли до самой публикации календаря. Если бы договорились с ЮАР – вероятно, в 2023-м «Ф-1» осталась бы без самой гламурной гонки.

И это с учетом отказа от Гран-при Франции (хотя по нему вряд ли кто-то будет скучать) и переговоров до конца августа о продлении сделки с Гран-при Бельгии – да и то всего на год. При этом решение о завершении поры визитов на «Поль-Рикар» объявили всего за неделю до нового контракта со «Спа-Франкоршамом» – вероятно, «Ф-1» до последнего вела кастинг-переговоры с обеими вариантами.

Секрет – в рекордном интересе к «Формуле-1»: Доменикали хвастается постоянными обращениями, рассуждает о возможности проводить хоть 30 гонок в году и готов обсуждать ротацию некоторых этапов.

«Формула-1» продолжает удивлять – интерес к чемпионату выше, чем когда-либо прежде. Мы видим огромный спрос болельщиков, интерес со стороны спонсоров и промоутеров – и этот список можно продолжать».

В самом деле: за последний год в медиа (кроме возможного визита в ЮАР) мелькали переговоры с Колумбией, обращение Мадрида о желании провести Гран-при, заинтересованности во втором этапе в Китае и мыслях насчет возвращения в Корею и Германию.

А теперь – главное: по Договору Согласия команд на участие в «Ф-1» верхний лимит количества гонок – 24 этапа. Его можно расширить до 25, но после отдельного обсуждения и общего согласия. Договор действует до конца 2025-го – и вряд ли команды согласятся превышать оговоренный предел.

«Тогда нам потребуются две рабочие трековые команды, – объяснял пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас. – А это дорогой и очень сложный сценарий. Думаю, что непреодолимым ограничением является 25 гонок за сезон. Если больше – нам действительно потребуются две команды».

Гран-при России теперь просто не влезает в расписание

Можете представить положение шефов «Ф-1» перед стартом сезона с точки зрения планирования расписания и переговоров:

нужно продлевать контракт с тремя историческими Гран-при (Францией, Монако, Бельгией).

общественность и лично Льюис Хэмилтон сильно педалируют возвращение в Африку.

возвращаются Китай и Катар.

Как-то уже многовато и без дополнительных подписаний, не так ли? Выходило, решить трудности можно было лишь максимально неудобными переговорами или пагубными для репутации решениями:.

проталкивать расширение календаря через команды (сомнительная перспектива).

выкидывать сразу несколько исторических Гран-при, выбирая между Монако и Бельгией (фанаты будут в ярости).

устраивать ротацию между Монако и Бельгией (по сути вариант не сильно лучше предыдущего).

разрывать контракт с любым другим Гран-при (колоссальные имиджевые и коммерческие убытки – очередь желающих принять гонку моментально испарилась бы) или проводить ротацию между странами с контрактом (опять же, тяжелые переговоры, нарушение условий, последствия).

И в таких обстоятельствах случился февраль вместе с удобными обоснованиями для разрыва контракта с Россией – шанс выйти из дилеммы и вернуться хотя бы в разрешенные Договором согласия 24-25 Гран-при.

Во второй раз повезло только с Южной Африкой: «Ф-1» предметно одновременно обозначила стремление все же приехать туда, удовлетворив требования публики, и сохранила в моменте все ценные исторические этапы.

В 2023-м завершается новая сделка с Бельгией и старое соглашение с Мексикой – освобождаются два слота. В 2024-м истекают Азербайджан, Австрия, Великобритания, Италия и Япония – еще больше опций для переговоров и возможной ротации.

Но места для Гран-при России больше нет – даже вне зависимости от политической обстановки. До 2025-го «Ф-1» нужно хотя бы уместить все важные исторические этапы под потолок – да и не факт, что с новым Договором согласия команды пересмотрят мнение насчет предельного количества этапов. Персоналу и так предложено пролететь свыше 130000 км без учета возможных стыковок, пересадок или возвращения на базу между Гран-при.

Для «Формулы-1» между Гран-при России и условным Катаром нет разницы – и нет причин возвращаться именно сюда

Мнение экспертов о неминуемом возвращении «Ф-1» в Россию основано фактически на единственном постулате – на самом деле чемпионату очень хочется назад. Но так ли это?

В России далеко не самая большая гоночная публика, и даже рекламировать машины через «Ф-1» было не слишком эффективно. В России нет мощных шоссейных гоночных традиций. Наш Гран-при не добрался до статуса культового или крайне неординарного (который заполучил, например, Баку). Сочинская гонка почти всегда собирала аншлаги в финальный день, но по общей посещаемости в районе 150 тысяч за 3 дня никогда не перебивала прямых конкурентов из Бахрейна и Саудовской Аравии, но не достигала показателей даже Венгрии и Абу-Даби (там – по 200 тысяч).

Да, Россия не входит в число стран или треков-мастхэвов. Мы конкурируем за «дорогие» слоты – и для «Ф-1» теперь нет принципиальной разницы, от кого получать условные $40 млн за гонку (средняя сумма между всеми инсайдами о предположительных платежах за проведение Гран-при России). Особенно с учетом нереального интереса со всех сторон – деньги можно раздобыть сейчас где угодно, и шефы чемпионата ищут прежде всего емкий и платежеспособный рынок, расширение географии и маркетинговый потенциал.

Просто изначально контракт с Россией заключался в начале 2010-х, а продлевался в 2017-м – когда «Формула-1» еще не пользовалась настолько бешеной популярностью. Тогда новый этап в новой части мира без альтернативных опций имел важнейшее значение для наращивания аудитории и коммерческого потенциала для спонсоров. Также важным драйвером сделки являлись тесные отношения между Берни Экклстоуном и руководством России – ведь бывший супремо «Ф-1» являлся неисполнительным директором и советником до 2020-го.

Это теперь после медийного успеха битв за титул, присутствия в соцсетях и на Netflix и нового регламента очередь на получение гонки вдвое больше слотов в календаре – и «Формуле-1» проще и безопаснее выбрать абсолютно любой другой вариант и не заниматься втискиваниями неудобного этапа в перегруженный календарь. Потому чемпионат быстро воспользовался удобным поводом выйти из сделки и вряд ли он быстро вернется после минимальной нормализации обстановки.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Bryn Lennon, Clive Mason; globallookpress.com/Federico Basile/Keystone Press Agency