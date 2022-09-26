Президент автоспортивной федерации ЮАР о срыве Гран-при «Ф-1»: «Промоутеры не смогли обеспечить гарантии финансирования»

Возвращение Гран-при ЮАР в календарь «Ф-1» в 2023 году не состоялось по финансовым причинам.

Ожидалось, что Гран-при ЮАР пройдет уже в следующем сезоне, но проведение гонки было отложено. Как сообщалось ранее, одной из причин является нехватка финансирования и времени для модернизации трассы .

По словам президента автоспортивной федерации ЮАР Антона Ру, вина за срыв организации гонки лежит на местных промоутерах, назначенных по инициативе «Ф-1»:

«Причина заключается в том, что местные промоутеры, назначенные «Ф-1», не смогли обеспечить гарантии финансирования. Так что виноваты в этом не , , правительство или наша федерация. Причина в том, что местные промоутеры. Так что нам нужно просто заменить этих промоутеров. В любом случае я уверен, что Гран-при ЮАР пройдет в 2024 году».

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