В Колумбии договариваются о Гран-при в 2024 году. Мэр Барранкильи рассчитывает на 10-летний контракт с «Ф-1»

В календаре «Формулы-1» может появиться Гран-при в колумбийском городе Барранкилья, который находится на побережье Карибского моря.

О переговорах с «Ф-1» рассказал мэр Барранкильи Хайме Пумарехо. По его словам, гонка будет проводиться под названием «Гран-при Карибского бассейна» и может пройти уже в 2024 году. Существуют две «полугородские» конфигурации трассы, которые были одобрены. Этап смогут посетить 120 тысяч зрителей за день.

«Все идет очень хорошо, есть прогресс. Они (представители «Ф-1») уже приезжали в город, он им понравился.

Усилия по борьбе с изменением климата, которые мы предпринимаем, станут одним из важнейших аспектов Гран-при. Проведение гонки не будет ничего стоить стране и городу – напротив, это приведет к появлению рабочих мест, развитию туризма и повышению узнаваемости.

Если все оставшиеся вопросы будут решены, то, надеемся, можно будет говорить о сезоне-2024 или 2025, и контракт будет подписан на десять лет», – пояснил чиновник.

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